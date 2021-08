Paw Patrol : Helden auf vier Pfoten

Ein neues Abenteuer für die Hunde-Polizei im Kino

Avatar_shz von Barbara Leuschner

13. August 2021, 23:30 Uhr

Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein! Das ist das Motto der Hundehelden Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble und Skye. Angeführt werden sie von dem zehnjährigen Jungen und Technikfreak Ryder. Sie sind immer zur Stelle, wenn es darum geht, jemandem zu helfen.

Gerade sind sie erfolgreich von einem schwierigen Einsatz mit ihren ganz speziellen Fähigkeiten in den coolen Fahrzeugen zurückgekehrt. Da erfahren sie, dass Katzenliebhaber Besserwisser zum Bürgermeister in Abenteuerstadt gewählt wurde. Das könnte in einem Chaos enden!

2021 Paramount Pictures / Courtesy of Spin Master

Die Superhunde bekommen eine neue Zentrale und jede Menge zu tun. Denn Besserwisser will eine Maschine in Betrieb nehmen, die das Wetter kontrolliert! Nur leider funktioniert die noch nicht richtig...

Wie die vierpfotigen Fellfreunde das Problem lösen und ein neues Mitglied - Dackelmädchen Liberty - finden, das erfährst du ab kommenden Donnerstag in dem Animationsfilm „Paw Patrol - Der Kinofilm“ im Kino. Du musst die TV-Serie „Paw Patrol“ nicht kennen, um in diesem Film Spaß zu haben. Wenn du sie kennst, dann musst du dir aber Sorgen um einen der Super-Hunde machen, denn der muss sich den Ängsten seiner Kindheit stellen.