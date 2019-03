Tiere : Hat hier jemand Leoparden geschrumpft?

von Ina Reinhart

03. März 2019, 18:00 Uhr

Hellbraunes Fell und überall schwarze Flecken – das muss ein Leopard sein. Diese großen Raubkatzen sind in Asien und Afrika zu Hause. Bei einer Schau im Bundesland Brandenburg sahen am Wochenende tatsächlich einige Tiere so aus. Doch diese passten prima auf den Schoß und ließen sich streicheln. Bei der Schau wurden nämlich keine gefährlichen Raubtiere gezeigt, sondern harmlose Katzen.

Was wie ein geschrumpfter Leopard aussieht, gehört zur Rasse der Bengal-Katzen. Diese Tiere sind eine Mischung aus den wild in Asien lebenden Bengal-Katzen und kurzhaarigen Hauskatzen.