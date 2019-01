Sicher im Internet : Hashtag #NichtEgal

Eine Gruppe will ein Zeichen gegen Hass-Kommentare setzen. Mit dabei: YouTuberin Lisa Sophie Laurent.

von Karlotta Ehrenberg/dpa

10. Januar 2019, 18:16 Uhr

Lisa Sophie Laurent spricht in ihren YouTube-Videos über peinliche Erlebnisse im Alltag, aber auch über veganes Essen und Müll-Vermeidung. Nicht immer passt anderen, was die 25-Jährige sagt. Die YouTuberin kennt Hass-Kommentare also selbst. Gemeinsam mit der Initiative #NichtEgal will sie deshalb für mehr Respekt im Internet werben. Uns hat sie erzählt, was sie macht, wenn sie im Netz beschimpft wird.

#NichtEgal Workshops: Auch wenn man etwas nicht gut findet, ist es wichtig, sich freundlich zu äußern und andere Meinungen zu tolerieren.

Internetnutzer sollen mit dem Hashtag #NichtEgal zeigen, dass es ihnen nicht egal ist, wie man im Internet miteinander umgeht.

Üben kann man das Ganze in einem Workshop der Gruppe #NichtEgal. Den könnt ihr selbst organisieren. Dabei werden auch eigene Videos gedreht, die auf dem YouTube-Kanal der Gruppe veröffentlicht werden können.

Wenn ihr einen solchen Workshop an eurer Schule durchführen wollt, dann sprecht einen Lehrer an und schaut mit ihm auf die Webseite https://nichtegal.withyoutube.com. Hier könnt ihr auch Anleitungen und Materialien für den Schulworkshop kostenlos herunterladen.

Lisa, warum machst du bei #NichtEgal mit?

Ich finde es wichtig, sich gegen Hass im Netz einzusetzen und Leuten zu helfen, sich dagegen zu wehren. Gerade junge Leute wissen oft nicht, was sie machen sollen, wenn jemand was Gemeines im Netz über sie schreibt.

Was machst du für Erfahrungen mit Hass-Kommentaren?

Ich bekomme solche Kommentare vor allem, wenn ich Themen behandele, bei denen die Meinungen auseinandergehen. Zum Beispiel habe ich mich dafür ausgesprochen, dass Frauen für ihre Arbeit genauso viel bezahlt bekommen wie Männer. Da sind viele anderer Meinung. Manche haben sehr wütende Kommentare geschrieben. Sie haben mich beschimpft und Sachen behauptet, die gar nicht stimmen. Außerdem kommt es immer wieder vor, dass Leute über mein Aussehen lästern. Das hat mit meinen Videos gar nichts zu tun.

Wie kommt das bei dir an, wenn jemand böse Dinge wie „Du bist hässlich“ unter deine Videos schreibt?

Als ich mit 15 Jahren mit YouTube angefangen habe, hat mich das oft sehr beschäftigt. Warum sagen Leute, die ich gar nicht kenne, so gemeine Sache über mich? Das habe ich mich gefragt. Was hab ich denen getan? Über die Zeit hab ich kapiert, dass das meistens Leute sind, die mit sich selber nicht so glücklich sind. Das war wichtig zu begreifen, um Abstand dazu zu gewinnen.

Antwortest du auf Hass-Kommentare?

Nein, grundsätzlich nicht. Auch wenn ich es vielleicht nicht fair finde, was da geschrieben wird und ich Dinge gerne richtigstellen will. Leute, die Hass-Kommentare posten, kann man leider häufig nicht mit Argumenten überzeugen. Die warten nur auf die Gelegenheit, noch gemeinere Dinge zu schreiben.

Worauf sollte man achten, bevor man selbst kommentiert?

Man sollte sich bewusst machen, dass das echte Menschen sind, denen man im Internet schreibt – und sich überlegen, ob man diese Dinge einem Menschen auch ins Gesicht sagen würde. Wenn nicht, dann sollte man das lieber lassen oder sich bemühen, seine Kritik netter zu äußern. Außerdem sollte man sich eine Meinung erst einmal genau anhören und sich informieren ehe man dagegen loswettert.