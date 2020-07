Spieltipp : Hase am Steuer

„Crash Test Bunnnies“ ist Anarchie, Schadenfreude und eine Viertelstunde gute Laune.

Udo Bartsch

19. Juli 2020, 17:36 Uhr

Auch Hasen müssen sich an Verkehrsregeln halten, auch wenn sie ein Autorennen fahren. Also: Die Straßensperre durchbrechen – verboten! Den Gorilla rammen – verboten! In den Felshaufen brettern – autsch! Und verboten. Wenn solche Hindernisse im Spiel „Crash Test Bunnies“ vor euch auftauchen, solltet ihr abbiegen – erst recht wenn in der Kurve eine Goldmünze liegt, die ihr beim Drüberfahren einsammelt.

Um das zu verstehen, braucht niemand einen Führerschein. Trotzdem passieren immer wieder Unfälle. Denn das Spiel geht blitzschnell. Wild durcheinander werft ihr eure Richtungskarten in den Schachteldeckel. Die Karten zeigen, ob ihr nach links oder rechts oder geradeaus fahrt. Und zugleich, was nun für den nächsten Spieler gilt: Gorilla von vorn? Felsen links?

Weil alle gleichzeitig spielen, geht in der Hektik einiges daneben. Oder euch fehlt die passende Karte. Oder mehrere Karten gleichzeitig werden geworfen und keiner blickt noch durch, was los ist. Trotzdem weiter aufs Gas zu drücken, wäre natürlich gefährlich. Andererseits: Wer seine Karten zuerst los ist, gewinnt ein Preisgeld. Und um die meisten Münzen geht es hier. Drei Rennen werden nacheinander ausgetragen. Jeder Unfall kostet Strafe. Das anarchische „Crash Test Bunnies“ ist vor allem Fun und Schadenfreude, eine Viertelstunde gute Laune.

Florian Nadler, „Crash Test Bunnies“. Für zwei bis vier Spieler ab 8 Jahren. 10 Euro. Verlag: moses.