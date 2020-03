Tiere : Hamster in freier Wildbahn

Avatar_shz von dpa

17. März 2020, 20:33 Uhr

Düsseldorf | Feldhamster (Foto) leben in freier Wildbahn auf Äckern und Feldern. Sie sind größer als die Hamster, die wir als Haustiere kennen, ungefähr so groß wie Meerschweinchen. Ihr Fell ist meist ziemlich bunt. Der Bauch ist schwarz, der Rücken ist rostbraun und dann hat der Feldhamster noch einzelne weiße Flecken an Kopf und Seiten.

Der Feldhamster lebt in einem unterirdischen Bau mit vielen Tunneln. Am liebsten mögen die Tiere Kornfelder. Dort finden sie viel zu fressen.

Die Tiere sind sie vom Aussterben bedroht, denn es gibt immer weniger geeigneten Lebensraum für sie. Kornfelder werden zum Beispiel immer früher abgeerntet. Um die Tiere zu retten, werden seit einigen Jahren Feldhamster gezüchtet und ausgewildert.