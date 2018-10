Kinotipp : Halloween erwacht zum Leben

von Barbara Leuschner

Sam und sein bester Freund Sonny gründen kurz vor Halloween ihre kleine Entrümpelungsfirma, mit der sie sich ein bisschen Taschengeld verdienen wollen. Ihr erster Auftrag führt sie in ein ziemlich gespenstisch aussehendes, verfallenes Haus.

Geheimnisvolle Truhe

Da sie dabei leider noch nichts verdienen, durchforsten sie die Bruchbude nach wertvollen Gegenständen – und entdecken ein Geheimversteck! Dort befindet sich eine alte Truhe, in der sich aber nur ein verschlossenes Buch befindet. Auch in dem Buch finden die beiden auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches. Darin liegt nur ein Zettel mit einem merkwürdigen Spruch.

Doch als Sam ihn laut vorliest, sitzt in der Truhe plötzlich eine merkwürdige Holzpuppe – und die hat magische Kräfte! Sie kann sogar sprechen und nennt sich selbst Slappy. Nachdem Sam und Sonny ihren ersten Schreck überwunden haben, zeigt ihnen Slappy, dass er eigentlich nur zur Familie gehören will.

Slappy muss weg!

Dafür macht er sogar Sams Hausaufgaben. Doch als er am nächsten Tag den untreuen Freund von Sams Schwester Sarah bestraft, indem er ihn von einer hohen Leiter fallen lässt, hört für die drei Kids der Spaß endgültig auf. Slappy muss weg! Sie versuchen es mit einem Spruch. Das jedoch geht gewaltig daneben, denn Slappy ist nun richtig sauer!

Welche Gemeinheiten sich die Holzpuppe noch einfallen lässt, wie wichtig dabei das Buch ist, und was dann an Halloween geschieht, dass kannst du ab nächsten Donnerstag im Kino in dem spannenden Film „Gänsehaut 2: Gruseliges Halloween“ sehen. Keine Angst, das Abenteuer nach den Gänsehaut-Büchern von R. L. Stine wird zwar etwas gruselig, ist aber auch sehr lustig.