Wissenschaft : Häuser fürs Weltall

08. Januar 2020, 18:48 Uhr

Bremen | Andere Planeten oder den Mond besiedeln, davon träumen so manche Forscher. Gerade hat sich die Wissenschaftlerin Christiane Heinicke genauer damit beschäftigt. Sie hat ein Modell für Behausungen entwickelt, in denen Menschen zum Beispiel auf dem Mars wohnen könnten.

Auf dem Mars würde ein Mensch nur mit Hilfe besonderer Geräte, Schutzanzüge und Bauten überleben. Denn es ist dort meist viel zu kalt oder viel zu heiß. Es gibt dort auch keine Atmosphäre, die Luft zum Atmen bietet oder vor Strahlen aus dem All schützt. Siedler auf dem Mars müssten also gut von der Außenwelt abgeschirmt werden.

Für die Forscher ist das eine riesige Herausforderung. Die entworfenen Häuser sehen aus wie große Regentonnen. Die sollen Platz zum Schlafen, Kochen und Arbeiten bieten. Auch ein Fenster soll es in manchen Tonnen geben. Der Ausblick wäre allerdings nicht so toll. Denn die Tonnen würden in einer riesigen Halle mit dicken Wänden stehen, die die Menschen vor der gefährlichen Strahlung aus dem All schützt.