Weihnachten : Gut verpackt

Kina-Reporterin Janne denkt beim Geschenke-Einpacken an die Umwelt.

von Janne Köster

19. Dezember 2019, 18:48 Uhr

Osterrönfeld | Das Thema Klimawandel ist aktuell sehr präsent in den deutschen Medien. Dadurch weiß auch jeder, dass es an der Zeit ist, anzupacken und etwas für die Umwelt zu unternehmen. Gerade zu Weihnachten, wenn sehr viel Verpackungsmüll entsteht, gilt es, mitzuhelfen und nicht noch mehr Müll zu produzieren als notwendig.

Janne Köster

Zeitung als Geschenkpapier

Der meiste Müll an Weihnachten entsteht dadurch, dass alles zweimal eingepackt wird, um nicht vorher zu verraten, was in dem Geschenk steckt.

Das gestalte ich umweltfreundlicher, indem ich ganz einfach statt Geschenkpapier alte Zeitungen oder Zeitschriften verwende. Das sieht auch gut aus. Wenn ich aber gerne Motivpapier haben möchte, bestemple ich das Papier auch noch, zum Beispiel mit Kartoffel- oder Holzstempeln.

Praktische Hüllen

Außerdem kann man die Geschenke auch in Stoffbeutel oder Handtücher stecken, die danach noch weitere Verwendung finden. Dosen, Flaschen und Ähnliches finden bei mir auch Verwendung unter dem Tannenbaum.

Janne Köster

Fliegende Papierrollen

Kleine Geschenke verpacke ich in Klopapier- oder Küchenrollen. Auch diese kann man anschließend noch schön verzieren – zum Beispiel mit Federn.

Geschenke in Geschenken

Eine weitere Möglichkeit ist, Geschenke in Geschenken zu verpacken, das heißt, zum Beispiel ein Buch in einem Pullover versteckt in eine Tasche zu legen.

Naturmaterialien für die Deko

Für die Deko kann man auch aus einer Walnuss einen Rentierkopf basteln oder sich Ähnliches einfallen lassen. Außerdem sollten lieber Stoff- als Plastikbänder verwendet werden.