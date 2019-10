Tiere : Gut festhalten!

Totenkopfäffchen sind anhänglich.

24. Oktober 2019

Hampshire | Sie sind niedlich, aber ihr Name klingt etwas gruselig: Totenkopfäffchen. Ihr weißes Gesicht erinnert ein bisschen an einen Totenkopf. Daher kommt der Name. Totenkopfäffchen sind eine kleine Affen-Art. Sie sind sehr gesellig und leben in großen Gruppen zusammen. Ihre Heimat liegt in Südamerika.

Die kleinen Äffchen sind geschickte Kletterer und leben in den Bäumen. Die Weibchen tragen die Kinder auf dem Rücken. Und die Kleinen müssen sich gut festhalten, wenn die Großen von Ast zu Ast springen!