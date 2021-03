World Records 2021 : Guinness-Rekorde zum Hören

Größer, weiter, kurioser: Darum geht’s bei den Guinness World Records.

22. März 2021, 19:12 Uhr

Manche Rekorde sind echt unglaublich! Verrückt, was Menschen schaffen. In dem Hörbuch „Guinness World Records 2021“ kannst du etwas über viele spannende Rekorde erfahren.

Wahnsinn, was zum Beispiel ein Junge aus Nigeria kann: Er hat einen Ball eine Minute in der Luft gehalten. 111 Mal haben seine Füße und Knie dabei den Ball berührt. Das alleine wäre schon bewundernswert. Dazu hat er noch einen zweiten Ball die ganze Zeit auf dem Kopf balanciert.

Oder der Rekord im Fingerschnipsen: Beim Unterricht zu Hause muss man das nicht unbedingt können. In der Schule mag es ganz nützlich sein, wenn man etwas weiß und sich gemeldet hat. Ein 14-jähriger Junge aus Deutschland hat 2018 die meisten Fingerschnipser in der Minute geschafft. 334 Mal hat er in 60 Sekunden mit seinen Fingern geschnipst.

Auf vier CDs sind die Rekorde in verschiedene Gruppen unterteilt. Mal geht es um alles aus der Natur, mal um Sport oder Abenteuer. Vier verschiedene Sprecher berichten von den unterschiedlichen Rekorden aus den vergangenen Jahren. Damit bleibt das Hörbuch lange spannend.