Digitaler Buchtipp : Gratis: Das Coronavirus-Buch

Gut verständlich, mit Bildern vom Grüffelo-Zeichner und kostenlos zum Downloaden

Avatar_shz von Ina Reinhart

26. April 2020, 18:07 Uhr

Viele Geschäfte haben wieder geöffnet, die Abschluss-Schüler sitzen schon wieder in der Schule. Fast könnte man meinen, bald redet niemand mehr über das Coronavirus, das uns nun schon so lange unsere Freiheit genommen hat.

Axel Scheffler aus Elizabeth Jenner, Kate Wilson & Nia Roberts, Coronavirus. Ein Buch für Kinder. © Nosy Crow Ltd. 2020

Aber das stimmt nicht! Das Virus ist nicht aus der Welt. Weiterhin müssen alle vorsichtig sein, dass es sich nicht weiter ausbreitet. Ab Mittwoch müssen auch in Schleswig-Holstein deshalb alle, die Bus oder Bahn fahren oder einkaufen gehen, einen Schutz vor Mund und Nase tragen. Weiter heißt es, immer fleißig die Hände waschen. Und Menschen, die schon älter sind oder Krankheiten haben, müssen sich besonders vor dem Coronavirus in Acht nehmen.

Axel Scheffler aus Elizabeth Jenner, Kate Wilson & Nia Roberts, Coronavirus. Ein Buch für Kinder. © Nosy Crow Ltd. 2020

Das ist für uns alle ungewohnt und manchmal schwer verständlich. Deshalb ist es gut, wenn man immer noch einmal nachlesen kann, was dieses besondere Virus so gefährlich macht. Und besonders gut ist, wenn es dazu auch noch gute Bilder gibt. Der Illustrator Axel Scheffler, den viele zum Beispiel vom Grüffelo kennen, hat an einem Buch mitgearbeitet, das nicht nur das Virus und die Krankheit, die es auslöst, erklärt. Sondern darin findet ihr auch viele Ideen, was ihr tun könnt, um zu Hause gut mit der neuen Situation umzugehen.

Und das Beste: Das Buch gibt es kostenlos auf der Internetseite des Verlags Beltz & Gelberg herunterzuladen. Dafür müsst ihr auf www.beltz.de nach „Coronavirus“ suchen, euch anmelden und dann auf „Kostenlos herunterladen“ drücken.

> Infos zum Coronavirus findet ihr auch hier auf KiNa online