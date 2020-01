Kinotipp : Girlpower mit Oma und Enkelin

„Romys Salon“ startet am Donnerstag in den Kinos.

Avatar_shz von Barbara Leuschner

29. Januar 2020, 17:45 Uhr

Seit ihre Eltern sich getrennt haben, muss die zehnjährige Romy nach der Schule zu ihrer Oma Stine in den Friseursalon gehen. Denn ihre Mutter Margot muss jetzt mehr arbeiten. Da Stine aber findet, dass ein Kind sie bei der Arbeit stört, ist es für Romy ganz schön langweilig.

Erst als die Oma eine neue digitale Registrierkasse bekommt, mit der sie überhaupt nicht klar kommt, ist Romy im Salon willkommen. Romy lernt, wie man Haare auf Lockenwickler dreht, eine Trockenhaube bedient und Kaffee für die Kundinnen kocht. Für Oma Stine ist bald klar, dass Romy einmal den Friseursalon übernehmen soll.

Elmer van der Marel

Aber die Oma wird immer vergesslicher! So steht sie doch eines Tages tatsächlich im Bademantel im Salon! Manchmal spricht sie auch plötzlich Dänisch und erzählt von ihrer Kindheit in Dänemark und vom Meer. Als bei Stine festgestellt wird, dass sie an Alzheimer leidet und deshalb immer mehr vergisst, entscheidet Tochter Margot, Stine im Pflegeheim unterzubringen. Romy findet aber, dass es besser wäre, wenn sie mit Oma noch einmal an den Strand ihrer Kindheit fahren würde.

Wie es dem Team aus Oma und Enkelin auf ihrer waghalsigen Reise von Holland nach Dänemark ergeht und wie viel die beiden voneinander lernen können, das erfährst du ab heute im Kino in dem Film „Romys Salon“.