Ganz schön schlau : GG feiert Geburtstag

Können Gesetze Spaß machen? Ja! Die Schüler der Goethe-Schule haben dafür sogar ein Fest vorbereitet.

von Ina Reinhart

23. Mai 2019, 19:49 Uhr

Flensburg | Einige Gesetze sind besonders wichtig. „Ich finde am wichtigsten, dass alle Menschen gleich sind, egal, welche Hautfarbe, Geschlecht oder Herkunft sie haben“, sagt Fjona. Das ist nicht nur für die Sechstklässlerin aus Flensburg am wichtigsten, sondern auch für die Menschen, die die wichtigsten Gesetze für Deutschland aufgeschrieben haben: das Grundgesetz – kurz GG. Man sagt dazu auch: die Verfassung von Deutschland. Am Donnerstag wurde sie 70 Jahre alt.

Fjona und ihre Mitschüler von der Goethe-Schule in Flensburg haben diesen runden Geburtstag gefeiert, indem sie mehr darüber herausfanden. Die älteren Schüler haben für diesen Tag viele Informationen gesammelt und sich Spiele für die jüngeren zum Thema Grundgesetz überlegt.

Kina-Reporterin Elisa befragt Fünftklässler Julian zum Grundgesetz:

Jede Menge Artikel

„Wir haben für die 6c den Artikel 5 über die Meinungsfreiheit vorbereitet“, erzählen die Elftklässlerinnen Hannah und Lena. Da geht es darum, dass alle Menschen ihre Meinung frei sagen dürfen, dass die Medien frei berichten dürfen. Dazu haben sich die Schüler ein Standbild von Promis überlegt, die die Presse nicht ihre Arbeit machen lassen:

Elisa Schröder

Und auch die Freiheit der Kunst war ein Standbild-Thema. Denn Künstler müssen ihre Bilder zeigen dürfen:

Elisa Schröder

Dann durften die Schüler ihre Meinung sagen und die Gesetze an einem Band aneinanderreihen, das wichtigste ganz oben. Da waren alle einer Meinung mit Fjona: Die Gleichheit steht an erster Stelle.

Artikel 13 - Damit dein Zimmer dein Zimmer bleibt

Kina-Reporter Elisa redet mit Ole über seinen Lieblings-Artikel im Grundgesetz:

Die 5a beschäftigte sich mit Artikel 13. „Darin ist geregelt, wer in dein Zimmer darf“, erklärt Ole. So heißt es im Grundgesetz: „Die Wohnung ist unverletzlich.“ Das bedeutet, dass auch die Polizei nicht einfach so in eine Wohnung hineindarf. Das ist wichtig, damit die Menschen einen Raum ganz für sich haben.

Elisa Schröder

Aber es gibt Ausnahmen, auch die stehen im Gesetz. Die Fünftklässler haben diese Ausnahmen für den Abschluss der Geburtstagsfeier in einem Standbild dargestellt: Julian saß in einer Wohnung gefesselt auf einem Stuhl und wurde bedroht. Die Polizei steht vor der Tür und hält etwas in der Hand: einen Durchsuchungsbeschluss, den andere Schüler als Richter mit dem Grundgesetz in der Hand ausgestellt haben. Da hat Julian aber Glück gehabt, dass die Polizei laut Grundgesetz die Wohnung betreten darf, wenn jemand bedroht wird. Tolle Sache, so ein Grundgesetz!