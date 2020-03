Buchtipp : Geheimnisvolle Wesen in der Tiefsee

Avatar_shz von dpa

24. März 2020, 19:06 Uhr

Kennst du den Dreibeinfisch? Oder den Vampir-Tintenfisch? Diese Tiere leben Hunderte Meter unter der Meeresoberfläche. Dort unten ist es kalt und stockdunkel. Obwohl der Druck der Wassermassen enorm ist, tummeln sich hier viele Wesen.

Viele von ihnen sehen ziemlich gruselig aus. Doch sie alle sind an das Leben in der Tiefe bestens angepasst. Das heißt zum Beispiel: Sie verbrauchen kaum Energie und müssen nur wenig Nahrung zu sich nehmen. Die Augen des Viperfisches etwa leuchten hell. Obendrein besitzt er eine Angel mit einer Art Laterne.

In dem Buch „Eine Reise in die geheimnisvolle Tiefsee“ tauchst du mit dem U-Boot eines Forschungsschiffes ab. Auf dem Tauchgang begegnen dir atemberaubende Dinge, die sich in der Finsternis verbergen. Du erfährst auch, warum Rot eine super Tarnfarbe in der Tiefsee ist.

Das Sachbuch besteht hauptsächlich aus eindrucksvollen, leuchtenden Bildern, die eine Künstlerin gemalt hat. Der Autor arbeitet als Zoologe.

Die Tiefsee ist immer noch zum größten Teil unbekanntes Gebiet. Trotz modernster Technik wurde bisher nur ein sehr kleiner Teil des Lebens dort erforscht.

Annika Siems, „Eine Reise in die geheimnisvolle Tiefsee“. Ab 8 Jahren. 96 Seiten. 25 Euro. Verlag: Prestel.