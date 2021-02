Hörbuch : Geburtstagsparty für Mama

Die Chaos-Brüder planen eine Überraschung. Ob das gutgeht?

02. Februar 2021, 06:46 Uhr

Ben, Bela und Henry sind Brüder. Sie halten zusammen. Nicht immer, aber immer, wenn es darauf ankommt. So ist es auch dieses Mal.

Ihre Mutter hat total schlechte Laune. Wahrscheinlich, weil sie bald 40 Jahre alt wird. Das findet sie so furchtbar, dass sie nicht feiern möchte. Aber die drei Jungs beschließen, dass man so einen Tag nicht ohne Feier vorbeigehen lassen kann.

Ein Geburtstag muss gefeiert werden, vor allem, wenn es ein runder ist. Da ist es auch egal, dass ihre Mutter mit 40 Jahren schon steinalt ist, finden die Brüder. Also planen sie eine ultimativ coole Überraschungsparty für ihre Mutter. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn es geht allerhand schief bei der Planung.

Das Hörbuch „Ich und meine Chaos-Brüder – Beste Party aller Zeiten“ ist schon die dritte Geschichte der Chaos-Brüder. Man muss die beiden ersten Geschichten aber nicht kennen.

Die wichtigsten Infos bekommt man gleich am Anfang der Geschichte. Sie wird aus der Sicht von Bela erzählt. So kann man sich alles gut vorstellen, was gerade bei den Brüdern abläuft. Es ist eine sehr lustige und witzige Geschichte, bei der du viel lachen kannst.

Sarah Welk, „Ich und meine Chaos-Brüder – Beste Party aller Zeiten“. Ab 5 Jahren. 1 CD. 9 Euro. Verlag: Argon.