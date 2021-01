Hörbücher : Ganz nebenbei etwas über Mozart, Beethoven & Co lernen

Malte und Mezzo erklären unterhaltsam klassische Musik.

von Leon Florescu

14. Januar 2021, 18:49 Uhr

Eine Einführung in die Kunst und Musikwelt, das wünscht sich bestimmt jeder, der klassische Musik mag. Bei „Malte & Mezzo“ werden in vier verschiedenen CDs den Zuhörern klassische Opern und Konzerte in Kurzform vorgestellt, zum Beispiel die Zauberflöte. Oder man besucht virtuell ein Museum mit Bildern von früheren Malern.

Als Sprecher übernehmen der Kindermoderator Malte Arkona und die witzige Figur Mezzo die Hauptrollen. Sie erklären kindgerecht und verständlich berühmte Musiker und ihre Kunst. Mir hat auch in den Szenen, in der die Opernsänger/innen hoch oder tief gesungen haben, gefallen, dass ihr Gesang nochmal von Malte langsam erklärt wurde. So kann man es besser verstehen. In der CD Hülle findet man ein übersichtliches Büchlein mit einem gut erklärten Inhaltsverzeichnis. Das Tolle ist, dass man bei diesen Lern-CD das Lernen gar nicht direkt bemerkt.



„Malte & Mezzo – Die Klassikentdecker“. Folgen: „Auf Tour mit Mozart“, „Keine Nöte mit der Zauberflöte“, „Eine Party mit Beethoven“ und „Gruselige Bilder einer Ausstellung“. Ab 8 Jahren. Je eine CD mit rund 50 Minuten. Um 10 Euro. Verlag: Edel Kultur.