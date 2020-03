Kinotipp : Fußballstar auf der Ersatzbank

Zwei Jungen, ein Problem: Ben und Tariq mussten aus verschiedenen Gründen ihr Zuhause verlassen.

Avatar_shz von Barbara Leuschner

07. März 2020, 07:39 Uhr

Der zwölfjährige Ben muss mit seiner Familie umziehen. Denn sein Dorf liegt mitten in einem Braunkohlegebiet, das heißt das ganze Dorf soll tatsächlich abgerissen werden.

Weil er der Star-Stürmer in seiner Fußballmannschaft ist, hat Ben aber keine Sorgen um eine gute Spielerposition im neuen Fußballverein in der fremden Stadt. Doch leider kommt es ganz anders: Er ist dort Verteidiger – und sitzt auf der Ersatzbank.

Farbfilm Verleih

Auch in der Schule ist er „Der Fremde“. Dann kommt auch noch der elfjährige Tariq aus Syrien neu in die Klasse und stiehlt ihm die Show. Vor allem im Fußball, denn Tariq hat gute Tricks drauf. Aber komisch findet Ben es schon, dass Tariq jeden Tag am Bahnhof sitzt. Es sieht aus, als würde er auf jemanden warten.

Farbfilm Verleih

Langsam freunden sich die beiden Jungen an und Ben erfährt, dass Tariq auf der Flucht von seinem Bruder getrennt wurde. Als es dann in der Schule um die Nutzung der sozialen Medien geht, hat Ben eine geniale Idee.

Der Film „Zu weit weg“ startet am kommenden Donnerstag in den Kinos. Natürlich geht es ums Fußballspielen. Aber vor allem auch darum, wie allein und einsam man sich fühlt, wenn alles fremd und neu ist. Dass dabei Entfernungen keine Rolle spielen und wie wichtig Freundschaft ist, zeigt dir dieser tolle Film.