Klimawandel und Wirtschaft : Fünf vor zwölf fürs Klima

Jetzt handeln für die Umwelt: Das sagen Scientists for Future auch am Institut für Weltwirtschaft in Kiel.

22. Oktober 2019, 17:49 Uhr

Kiel | „Es ist fünf vor“, antworten die Wirtschaftswissenschaftlerinnen Christine Bertram und Mareike Söder auf die Frage, ob es noch fünf vor oder nicht doch schon fünf nach zwölf ist. Die Frage der Kina-Reporterinnen bezieht sich auf den Klimaschutz und lässt die beiden Forscherinnen vom Institut für Weltwirtschaft (IfW) schmunzeln – sie verstehen die Anspielung auf Fridays for Future.

Die Forschung bietet viele Chancen

Aber sie sind optimistisch: Es wird an vielen verschiedenen Lösungsansätzen geforscht, die viele Chancen bieten, die globale Erwärmung erfolgreich einzudämmen. Es ist also noch nicht zu spät. Jedoch wird es auch nicht einfach: „Es lohnt sich, wenn wir alle etwas tun, aber wir werden das ein oder andere unbequeme tun müssen“, sagt Dr. Bertram.

Die Bewegung „Fridays for Future“ (FFF) sei ein Schritt in die richtige Richtung, sie gibt den Wissenschaftlern eine laute Stimme, der zugehört wird. „Es ist ein historischer Moment, dass das, was die Wissenschaftler schon lange betonen, in der Bevölkerung angekommen ist“, meint Dr. Söder.

Die beiden sehen sich als Teil der Gruppe „Scientists for Future“, die aus FFF hervorgegangen ist und die Forderungen der Demonstranten mit Fakten belegt. Das IfW in Kiel beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie wir nachhaltig wirtschaften können.

Politiker müssten stärker handeln

Wenn es um den Klimaschutz geht, sind die Wissenschaftlerinnen manchmal nicht zufrieden mit den Entscheidungen der Politikerinnen und Politiker. Das gilt zum Teil auch für das kürzlich beschlossene Klimapaket der Bundesregierung. „Es ist gut, dass überhaupt etwas passiert“, aber wenn es nach Mareike Söder und Christine Bertram geht, gibt es noch viel Potenzial nach oben. Denn damit eine Lenkungswirkung tatsächlich entsteht, müssen viele Maßnahmen noch drastischer ausfallen. Die festgelegten Preise im Emissionshandel könnten zum Beispiel noch höher sein und durch weitere Maßnahmen ergänzt werden. Viele Sektoren wurden auch gar nicht oder zu wenig berücksichtigt – zum Beispiel die Landwirtschaft.

„Dass man grundsätzlich als zentrales Paket den Emissionshandel gewählt hat, ist gut, weil man dadurch Klimaschutzmaßnahmen zu geringen Kosten realisiert“, sagt Dr. Söder. Damit lässt sich das Ziel, klimafreundlich zu leben und trotzdem eine gute Wirtschaft zu haben, erreichen.

Wissenschaftlerinnen wie Mareike Söder und Christine Bertram am IfW forschen mit großen Ambitionen daran, weitere Möglichkeiten zu finden, um Emissionen zu reduzieren. Eine Methode könnte sein, das CO2 aus der Luft zu holen, indem es im Boden gespeichert wird. Allerdings findet diese Methode hierzulande noch nicht so viel Zuspruch.

Der Wandel bringt diese Konflikte mit sich. Aber auch viel Positives. Neue Technologien, wie der Sektor erneuerbarer Energien, bringen neue Arbeitsplätze. Produktionskosten können langfristig reduziert werden, indem für die Herstellung von Waren weniger Energie benötigt wird. Und es werden weniger Ressourcen verbraucht.

Der Wandel kommt

Alle sind sich einig: Der Wandel unserer Lebensweise kommt. Über das wie, muss noch viel gestritten werden. Frau Söder und Frau Bertram tragen ihren Teil mit ihrer Forschung bei. Und finden beide: Wenn jeder einzelne bereit ist, den eigenen Lebensstil zu überdenken und auf Nachhaltigkeit zu achten, ist das ein großer Schritt.





