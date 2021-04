Spieletipp : Fünf Sekunden – der Countdown läuft

Nike stellt ein rasantes, witziges Spiel vor.

Avatar_shz von Ina Reinhart

16. April 2021, 18:45 Uhr

5 Seconds – das rasante Spiel um Witz und Wort garantiert Spaß für die ganze Familie. Es geht darum, immer drei Begriffe zu einem bestimmten Thema zu nennen. Zum Beispiel: „Nenne drei Städte in Italien“ oder „Nenne drei Namen mit S“. Der Countdown läuft. Zum Beantworten einer Frage haben die Spieler nur fünf Sekunden Zeit – allein der Timer bringt einen schon zum Schmunzeln. Wenn die Aufgabe in der Zeit gelöst wurde, darf die Spielfigur einen Schritt weiter nach vorne und ist damit ein Feld näher am Ziel. Obwohl das Spiel einige extra Regeln und Joker-Karten hat, ist es dennoch leicht verständlich und mit seiner Dauer von rund 30 Minuten perfekt für zwischendurch.

„5 Seconds“. Für 3 bis 6 Spieler ab 8 Jahren. Rund 25 Euro. Verlag: Megableu.