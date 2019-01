Tiere : Froschliebe: Romeo trifft Julia

Hoffnung für den Sehuencas-Wasserfrosch

von Ina Reinhart

18. Januar 2019, 18:08 Uhr

Romeo ist ein Frosch und sehr allein. Denn er lebt in einem Aquarium, ohne andere Frösche. Das Aquarium steht in einem Naturkunde-Museum im Land Bolivien in Südamerika. Warum Romeo dort alleine ist? Das liegt daran, dass er zu einer seltenen Art gehört: Er ist ein Sehuencas-Wasserfrosch. Von diesen Tieren gibt es nur noch wenige, sagen Forscher. Doch nun haben Wissenschaftler einige Frösche dieser Art in einem Nebelwald in Bolivien gefunden: drei Männchen und zwei Weibchen.

Eines davon soll demnächst auf Romeo treffen. Die Forscher haben das Tier Julia getauft. Sie hoffen, dass die beiden zusammen Nachwuchs zeugen. Bevor das geschieht, werden alle neuen Frösche aber gegen eine besondere Krankheit behandelt, an der Frösche häufig erkranken.

„Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, können wir hoffentlich ein romantisches Treffen zwischen Romeo und Julia arrangieren“, sagte eine Forscherin. Dann ist Romeo vielleicht bald nicht mehr allein.