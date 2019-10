Kinotipp : Freundschaft kennt keine Grenzen

„Fritzi – Eine Wendewundergeschichte“ erzählt eine spannende Geschichte.

von Barbara Leuschner

02. Oktober 2019, 07:13 Uhr

Endlich Sommerferien 1989! Die zwölfjährige Fritzi und ihre Freundin Sophie haben auch viel vor in ihrer Heimatstadt Leipzig.

Aber aus dem Abhängen im Freibad oder Übernachten im selbst gebauten Baumhaus wird wohl nichts. Denn Sophie fährt mit ihrer Mutter in den Urlaub nach Ungarn. Nur Sophies Hund Sputnik bleibt bei Fritzi in Pflege.

Weltkino

Aber auch als die Sommerferien zu Ende sind, erscheint Sophie nicht in der Schule. Wollen Sophie und ihre Mutter etwa nach Westdeutschland flüchten, wie es im BRD-Fernsehen zu sehen war?

Weil Sputnik so große Sehnsucht nach Sophie hat, beschließt Fritzi kurzerhand, ganz allein nach Ungarn zu reisen. Aber da ist ihr schon die Staatssicherheit auf den Fersen, weil Fritzi gemeinsam mit ihrem neuen Klassenkameraden Bela an einem friedlichen Protest teilgenommen hat. Bela meint nämlich, dass es besser ist, in der DDR auf das aufmerksam zu machen, was den Menschen nicht gefällt, anstatt das Land zu verlassen. Aber genau dieser Protest wurde vom Westfernsehen gefilmt – und nun weiß jeder, dass Fritzi dabei war!

Weltkino

Auch Fritzis neue Klassenlehrerin Frau Liesegang hat sie im Fernsehen gesehen und droht ihr mit dem Ausschluss von der Klassenfahrt. Als Fritzi aus den Nachrichten erfährt, dass alle DDR-Bürger aus Ungarn nach Westdeutschland ausreisen durften, ändert sie ihren Plan. Denn das Landschulheim der Klassenfahrt liegt ganz dicht an der Grenze zu Westdeutschland.

Wird es Fritzi gelingen, Sputnik zu ihrer Freundin Sophie zu bringen? Das erfährst du in dem spannenden Animationsfilm „Fritzi – Eine Wendewundergeschichte“, der am 9. Oktober im Kino startet. Vielleicht kennst du ja schon das Buch „Fritzi war dabei“, nach dem dieser Film entstanden ist. Auf jeden Fall erfährst du in diesem Film aus der Sicht eines Kindes eine Menge über die Zeit, in der Deutschland noch durch eine Mauer und Grenze in Ost- und Westdeutschland geteilt war.