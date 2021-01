Hörbuchtipp : Freunde finden mit magischen Schuhen

Florentine muss nach einem Umzug neu starten.

Avatar_shz von dpa

06. Januar 2021, 18:39 Uhr

Florentine ist sehr unglücklich. Sie ist mit ihren Eltern zu ihrer Großtante Amanda gezogen. Ihre Eltern mussten ihr Geschäft aufgeben. So hatten sie kein Geld mehr für ihr Haus.

Alle ihre Freunde musste Florentine zurücklassen. In der neuen Schule ist der Anfang sehr schwer. Sie versucht, neue Freunde zu finden. Doch das klappt nicht so richtig. Auch im Fußballverein will keiner mit ihr befreundet sein. Florentine braucht dringend Hilfe.

Als sich Florentine in ihrer Straße umschaut, entdeckt sie etwas Seltsames. In einem Haus, das scheinbar leer steht, scheint doch jemand zu wohnen. So trifft Florentine auf Lilly. Nach ihr ist auch das Hörbuch „Lillys Magische Schuhe – Die geheime Werkstatt“ benannt.

Lillys Onkel hat eine magische Schuhwerkstatt. Die Schuhe von dort haben ganz besondere Fähigkeiten. Damit bekommt jeder, was er dringend benötigt. Doch bevor die Schuhe für Florentine fertig werden, muss die Schuhwerkstatt ganz schnell umziehen.

Die Geschichte ist spannend geschrieben. Sie hat viel mit Freundschaft zu tun. Es ist die erste Geschichte einer neuen Reihe. Der zweite Teil „Die verbotenen Stiefel“ ist zusammen mit dem ersten erschienen. Der dritte Teil kommt im nächsten Jahr.

Usch Luhn, „Lillys Magische Schuhe – Die geheime Werkstatt“. Ab 8 Jahren. 1 CD. 11 Euro. Verlag: Jumbo.