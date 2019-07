HÖrbuch : Freunde finden ist nicht leicht

Die kleine Gruselfee im wilden Wald.

von dpa

02. Juli 2019, 17:52 Uhr

Die vorlaute Gruselfee bekommt eine ganz besondere Aufgabe: Sie wird von ihrer Großmutter in den wilden Wald geschickt. Dort soll sie den Wind zähmen.

Bei ihrer Ankunft macht sie sich gleich unbeliebt. Als erstes begegnet ihr der Igel. Der kommt ihr gerade recht. Ganz strubbelig ist sie durch den Flug in ihrem Ballon geworden. Sie nimmt den Igel, ohne ihn zu fragen, um ihr Haar zu bürsten. Der Igel ist empört! Die Gruselfee scheint wirklich keine Manieren zu haben. Auch das Eichhörnchen ist sauer. Die kleine Gruselfee hat einfach seine Höhle in Beschlag genommen. Doch eigentlich ist die kleine Gruselfee gar nicht so böse. Sie versucht nach und nach die Tiere des Waldes als Freunde zu gewinnen.

In dem lustigen Hörbuch kann man miterleben, wie die Bewohner des Waldes die kleine Gruselfee besser kennen lernen. Dabei erhält jedes Tier seine eigene Stimme.

Jana Bauer, „Die kleine Gruselfee“. Ab 6 Jahren. 1 CD. 13 Euro. Verlag: Jumbo.