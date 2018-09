RSH Kindertag : Freshtalk mit Freshtorge

Theresa und Frida treffen YouTube Star und Influencer Torge Oelrich

von Theresa Türk / Frida Klee

26. September 2018, 21:18 Uhr

Torge Oelrich ist als Freshtorge bekannt. Schon 2006 gründete er seinen ersten Youtubekanal. Als Sandra, Trisha, Clarissa oder Oberkommissar Ronny verkörpert er seitdem seine Community. Im „wirklichen“ Leben hat Freshtorge bis 2015 an seiner ehemaligen Grundschule als Sozialarbeiter gearbeitet. Seit einem Jahr ist er auch Vater eines Sohnes. Den Kina-Reporterinnen Theresa (13) und Frida (13) gab er beim R.SH-Kindertag in Neumünster Einblick in seine Arbeit.



Wie stehst du zu dem Begriff Influencer, und wie kommst du der Verantwortung als Influencer nach?

Ich finde den Begriff ganz furchtbar. Aber ich habe mir da nie so viel Gedanken drüber gemacht, weil es für mich selbstverständlich ist, dass ich respektvoll mit anderen Menschen umgehe und dass ich Witze nur bis zu einem bestimmten Grad mache. Ich spiele ja auch sehr überzogene Charaktere, so dass jeder eigentlich erkennt, dass es nicht ernst gemeint ist. Aber es gibt auch viele Youtuber, die vor der Kamera ganz sie selbst sind und denen muss bewusst sein, dass gerade viele junge Leute zugucken, die nicht immer zwischen Witz und Ernst unterscheiden können.



Denkst du, dass du, da du Youtuber bist, anders mit dem Medienkonsum deiner Kinder umgehen wirst, als wenn du keiner wärst?

Ich glaube, da ich das schon so lange mache, wäre ich bei meinen eigenen Kindern ein bisschen vorsichtiger, weil ich weiß, was es im Internet für Quatsch gibt. Ich muss aber sagen, man kann das Ganze ja nur bis zu einem bestimmten Teil aufhalten. Ich möchte auch nicht, dass mein Kind erst mit 17 das erste Handy hat oder dass ich ihm bis 17 verbiete, dass es auf YouTube Videos schaut.

Dein Sohn ist ja jetzt ein Jahr alt. Wie denkst du, wird er wenn er älter ist auf deine Videos reagieren?

Wenn er sich die Videos anschaut und sie peinlich findet, dann werde ich ihm sagen, dass er mir dann seine Spielsachen geben muss, denn dadurch verdiene ich mein Geld. Dann hat sich das Thema auch ganz schnell erledigt.