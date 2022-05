Kindernachrichten-tiere : Freche Gans

Eigentlich sind Gänse gesellige Tiere. Sie sind also oft lieber in Gruppen zusammen als allein unterwegs. Eine Gans im Ort Northeim in Bundesland Niedersachsen macht da allerdings eine Ausnahme.

Das Tier wohnt eigentlich auf einem Bauernhof mit anderen Gänsen zusammen. Doch schon mehrfach ist es dort über den Zaun entwischt und hat sich allein auf den Weg gemacht. Diese Ausflüge haben die Gans zumindest bei der Polizei fast ein bisschen berühmt gemacht. Denn die musste sie immer wieder einfangen. Deshalb haben Polizisten ihr auch einen Namen g...

