Bremen : Forschen wie im Weltraum

Das Weltall ist voller Geheimnisse. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen, diese zu lüften. Zum Beispiel fliegen sie ins All, um Experimente in der Schwerelosigkeit durchführen zu können. Aber Experimente im Weltraum sind sehr teuer.

In der Stadt Bremen wurde deshalb ein spezieller Forschungsturm gebaut, der ein wenig an einen Aufzug erinnert. In ihm sollen Experimente in der Schwerelosigkeit möglich sein, ähnlich wie im All. Der Turm gehört zur Universität der Stadt. Aber auch andere Universitäten wollen ihn nutzen. Bald soll dort zum Beispiel ein Experiment gestartet werden, bei ...

