Buchtipps : Flucht und Armut

von Ina Reinhart

27. Dezember 2018, 20:26 Uhr

Im Radio oder im Fernsehen ist oft von Geflüchteten und Zuwanderern die Rede. Vielleicht kennst du aus der Schule sogar ein Kind, das mit seiner Familie nach Deutschland geflüchtet ist.

Aber wieso verlassen Menschen überhaupt ihre Heimat? Und wie sieht ihr neues Leben in einem fremden Land dann aus? In dem Buch „Wie ist es, wenn man kein Zuhause hat?“ erfährst du viel über Flucht und Zuwanderung. So nennt man es, wenn Menschen ihr Zuhause verlassen, um woanders eine bessere Zukunft zu finden.

Warum zum Beispiel kommen die meisten Geflüchteten und Zuwanderer zu Fuß und nehmen nicht einfach ein Flugzeug? Und wer hilft ihnen, wenn sie angekommen sind? Die Antworten werden in diesem Sachbuch auch mit vielen Bildern gegeben.

In der gleichen Reihe ist das Buch erschienen: „Wie ist es, wenn man arm ist?“. Darin wird über Armut und Hunger berichtet. Denn manche Dinge sind nicht für jeden auf der Welt selbstverständlich: sauberes Wasser und genug zu essen zu haben, in die Schule zu gehen und zum Arzt, wenn man krank ist. Wenn du dich schon mal gefragt hast, warum das so ist und ob man dagegen etwas unternehmen kann: Das Buch hat viele Antworten. Zudem werden in beiden Büchern Wörter erklärt, die bei diesen Themen wichtig sind.

Ceri Roberts / Hanane Kai,

„Wie ist es, wenn man kein Zuhause hat? Alles über Flucht und Migration“.

„Wie ist es, wenn man arm ist? Alles über Armut und Hunger“.

Beide Bücher jeweils: Ab 6 Jahren. 32 Seiten. 10 Euro. Verlag: Gabriel.