Oktoberfest : Flöhe zeigen Kunststücke

Winzige Tiere können einiges bewegen

von Ina Reinhart

24. September 2018, 19:10 Uhr

Eine winzig kleine Kutsche rollt über den Tisch. Daneben dreht sich ein Mini-Karussell. Doch wer bewegt die Gegenstände? Es sind Flöhe!

Die Tiere gehören zu einem Floh-Zirkus, den man zurzeit auf dem Oktoberfest in der Stadt München besuchen kann. Der Direktor des Floh-Zirkus heißt Robert Birk. Er trainiert die Flöhe auch. Dazu nutzt er Licht und Dunkelheit. Denn die Flöhe mögen Dunkelheit. Der Floh muss so lange im Hellen trainieren, bis er das Kunststück kann. So lernt er: „Wenn er es schnell richtig macht, dann kommt er schnell wieder ins Dunkle“, erklärt Robert Birk. Für die Aufführungen benutzt er nur Weibchen. Die sind größer und stärker als die Männchen. Wie Hunde bekommen die Flöhe ein Halsband. Verletzen könne er die kleinen Tiere wegen ihres Panzers nicht, sagt der Direktor. Doch manche Tierschützer sagen: Die Kunststücke seien für die Flöhe nicht artgerecht und vermutlich auch stressig.