Hörbuch : Fleisch oder lieber kein Fleisch?

Hör dich schlau.

Avatar_shz von Ina Reinhart

09. März 2021, 19:26 Uhr

So ein Hot Dog schmeckt einfach lecker! Wenn man hineinbeißt, will man wohl nicht an diese Sache denken: Für das Würstchen musste ein Tier sterben. Wer aber Fleisch ohne ein schlechtes Gewissen genießen möchte, dem hilft es, sich zu informieren.

Das klappt zum Beispiel mit diesem Hörbuch. Es heißt: „Es geht um die Wurst - Was du wissen musst, wenn du gern Fleisch isst“. Darin erfährst du jede Menge Fakten. Der Autor ist ein bekannter Reporter.

Er prüft die Dinge genau, über die er berichtet. Selbst schwierige Themen erklärt er einfach und verständlich, auch die Sache mit dem Fleischessen.

Was außerdem gut ist: Er rät dir nicht einfach, Vegetarier zu werden, also kein Fleisch zu essen. Du kannst also die anderthalb Stunden zuhören und dir anschließend deine eigene Meinung bilden. Dann kannst du dich entscheiden: Esse ich weiterhin Salami und Schnitzel oder vielleicht seltener oder doch überhaupt nicht mehr.

Das Hörbuch beantwortet Fragen, wie: Ist Fleisch eigentlich gesund? Wie viele Tiere verspeist ein Mensch im Lauf seines Lebens? Sind Bio-Tiere glücklicher? Wie sieht ein Schlachthof von innen aus? Ebenso geht es darum, wie eine Ernährung in der Zukunft aussehen könnte. Eine, die unsere Bedürfnisse befriedigt, das Wohl der Tiere berücksichtigt und dazu umweltfreundlich ist.

Christoph Drösser, „Es geht um die Wurst – Was du wissen musst, wenn du gern Fleisch isst“. Ab 8 Jahren. 1 CD. 14,95 Euro. Verlag: Hörcompany.