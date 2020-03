Kreativer Helfer : Finn näht Mundschutz-Masken

Ein14-jähriger Flensburger hilft Nachbarn und Arzthelferinnen.

von Ina Reinhart

31. März 2020, 19:06 Uhr

Flensburg | Finn kann nähen. Das ist ziemlich praktisch, denn so muss er nicht anziehen, was er in Geschäften findet, sondern kann sich seine eigenen T-Shirts und Mützen gestalten.

Jetzt hat der 14-Jährige aus Flensburg aber eine neue Aufgabe: Finn näht Mundschutz-Masken. „Meine Oma hat mir erzählt, dass viele jetzt solche Masken suchen, damit der Coronavirus weniger übertragen wird“, sagt Finn.

Eine Anleitung für eine einfachere Mundschutz-Maske findet ihr hier

Wie man solche Masken näht, das hat er im Fernsehen und im Internet gefunden. Seine Familie kennt auch viele Arzthelferinnen, die ihm sagen, worauf es ankommt. Mit vier Bändern wird die Maske um den Kopf gebunden. An die Innenseite näht Finn eine Tasche, in die Mulltücher eingesetzt werden, die beim Sprechen feinste Tröpfchen auffangen, in denen sich das Virus verstecken könnte. Die Mulltücher und auch die Masken kann man waschen.

Anfangs hat Finn den Mundschutz aus Stoffresten genäht. Doch nun hat er noch acht Meter Stoff in verschiedenen Farben und Mustern gekauft. Die näht er nun für seine Familie, Nachbarn und die Arzthelferinnen. „Damit alle ein besseres Gefühl haben, wenn sie rausgehen“, sagt er.