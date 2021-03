Corona in Europa : Fieber messen beim Einkauf

Das Land Portugal war besonders hart von Corona betroffen. Die Menschen leben dort deshalb mit besonders strengen Regeln – auch der fünfjährige Bernardo.

von Ina Reinhart

07. März 2021, 17:39 Uhr

Coimbra | Bernardo fährt gerade nur in der Garage auf seinem Fahrrad. Auf die Straße soll er nicht. „Ich würde lieber im Park fahren“, erzählt der Junge. Er wohnt in dem Land Portugal. Dort gelten noch immer sehr strenge Corona-Regeln. Das war nötig, weil sich dort besonders viele Menschen mit dem Virus angesteckt hatten.

Die Menschen in Portugal dürfen das Haus nur mit einem wichtigen Grund verlassen. „Ich gehe nur raus, um mit meiner Mutter die Hausaufgaben abzuholen“, erzählt der fünf Jahre alte Junge. Er geht in die Vorschule. Unterrichtet wird online.

Auch Restaurants, Kinos und Geschäfte in Portugal sind geschlossen. Wenn man in den Supermarkt geht, wird bei jedem Fieber gemessen und überall müssen die Menschen Masken tragen. Bernardo sieht seine Freunde und seine Großeltern im Moment nur über Video-Anrufe. Freunde oder Verwandte richtig zu treffen, ist nicht erlaubt.

Im Januar und Februar hatten sich besonders viele Menschen in dem Land mit dem Coronavirus angesteckt. Das war und ist immer noch ein Problem. Für die vielen schwerkranken Menschen gab es kaum noch freie Betten in Krankenhäusern. Es gab nicht genug Ärzte, um den vielen Kranken zu helfen.

Auch Bernardo steckte sich mit dem Virus an. „Zu Weihnachten habe ich mit meiner Mutter Plätzchen gebacken. Sie konnte sie nicht riechen oder schmecken und ging zum Arzt, der ihr sagte, dass sie das Virus hat“, erzählt er. „Dann haben sie mir auch ein großes Wattestäbchen in die Nase gesetzt, um nach dem Virus zu suchen.“ Bei Bernardo wurde das Coronavirus gefunden. „Ich habe nichts gespürt, das Virus hat mir nicht wehgetan.“ Aber er sei traurig gewesen, weil er deswegen die Weihnachtsfeier in der Schule verpasst habe. Bernardo und seine Mutter haben das Virus jetzt nicht mehr und sind wieder gesund.

Vor etwa einem Jahr hatte sich das Coronavirus in ganz Europa ausgebreitet. Deswegen musste Bernardo seinen fünften Geburtstag am 28. März ohne seine Freunde feiern. Für dieses Jahr wünscht er sich: „Ich will unbedingt, dass meine Freunde zu meiner Geburtstagsfeier kommen.“ Ob die Regeln dann nicht mehr so streng sein werden, weiß Bernardo nicht. Das entscheidet der Präsident von Portugal Mitte März.