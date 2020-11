US-Wahl : Fast geschafft

Joe Biden wird der neue Präsident der USA. Doch sein Amt darf er erst im Januar antreten.

Avatar_shz von dpa

09. November 2020, 17:08 Uhr

Washington | Joe Biden hat die Wahl zum nächsten Präsidenten des Landes USA gewonnen. Am Samstagabend war klar, er hat in den entscheidenden Bundesstaaten die Mehrzahl der Stimmen bekommen.

/imago

In vielen Städten feierten und jubelten seine Wählerinnen und Wähler auf den Straßen. Sie sind froh, dass Herausforderer Joe Biden sich gegen den jetzigen Präsidenten Donald Trump durchsetzen konnte. Auch aus anderen Ländern gingen Glückwünsche an Joe Biden und Kamala Harris, die seine Vize-Präsidentin wird. So gratulierte zum Beispiel auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel.

Andrew Harnik/AP/dpa

Der Verlierer Donald Trump tat das nicht. Er erkennt den Sieg von Joe Biden nicht an. Er glaubt, er selbst habe eigentlich gewonnen und dass bei der Wahl betrogen wurde. Beweise dafür hat er bislang nicht vorgelegt. Trotzdem möchte er vor Gericht ziehen. Die Chancen auf Erfolg gelten als sehr gering. „Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist“, erklärte Trump. Auch er bekam bei dieser Wahl viele Stimmen. Viele seiner Wähler sind nun enttäuscht.

Steve Helber/AP/dpa

Joe Biden rief in seiner Rede am Samstag zu Zusammenhalt auf. „Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und es gibt nichts, was wir nicht tun können, wenn wir es zusammen tun“, sagte er.

Doch noch ist Joe Biden nicht offiziell zum Präsidenten gewählt worden. Das liegt am Wahlsystem der USA. Der Präsident wird nämlich letztendlich von sogenannten Wahlleuten gewählt. Das passiert erst Mitte Dezember. Mit ihrer Stimmabgabe zeigen die Bürger eines Bundesstaates den Wahlleuten, wen diese wählen sollen.

Nachdem der neue Präsident von den Wahlleuten gewählt wurde, zieht er im Januar in das Weiße Haus, wo er dann wohnt und arbeitet. Es gibt eine feierliche Einführung in das Amt. Die ist für den 20. Januar 2021 geplant. Ab dann wäre Joe Biden der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er wäre dann mit 78 Jahren auch der älteste Präsident, den es in den USA je gab.