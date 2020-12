Spieletipp : Falsche Freunde bringen Nike zum Lachen

Mit „My English is under all pig“ kannst du spielend lernen.

von Nike Mumm

20. Dezember 2020, 04:45 Uhr

Du denkst, dein Englisch ist „under all pig“ oder vielleicht doch „one wall free“? In beiden Fällen hilft es dir, mehr über den Unterschied zwischen deutschen und englischen Redewendungen zu lernen. Das Spiel „My English is under all pig“ ist genau das richtige dafür.

Das Spiel besteht aus vier verschiedenen Arten von Karten, die verschiedene Aufgaben verbergen. Es gibt Redewendungen, wie zum Beispiel „That comes overhead not in the bag“ („das kommt überhaupt nicht in die Tüte“), die es im Englischen ebensowenig gibt wie „under all pig“. Diese Redewendung muss zunächst direkt ins Deutsche übersetzt werden. Nachdem das erledigt ist, stehen auf der Rückseite der Karte drei Möglichkeiten, und der Spieler muss herausfinden, welche davon die richtige englische Redewendung ist.

Dann gibt es noch „Real Twins“ und „Fake Twins“. „Real Twins“ sind Worte, die auf Deutsch und auf Englisch die gleiche Bedeutung haben und gleich oder fast gleich geschrieben werden. Zum Beispiel heißt „Kindergarten“ auch auf Englisch „Kindergarten“ oder „Zwieback“ auf Englisch „zwieback“. Auf einer Karte stehen immer sechs Begriffe, ihr müsst erkennen, welche drei richtig sind. „Fake Twins“ sind Worte, die zwar gleich oder ähnlich geschrieben werden, dennoch aber eine unterschiedliche Bedeutung haben. Ein Beispiel: „Trainer“ im Englischen bedeutet „Turnschuh“ auf Deutsch, während der „Trainer“ im Deutschen ein „coach“ im Englischen ist. Wenn ihr also die „Fake Twins“ gezogen habt, müsst ihr jeweils die deutschen Begriffe ins Englische übersetzen und umgekehrt.

Zu guter Letzt gibt es noch die „English made in Germany“-Karte. Darauf stehen Worte, die sich zwar total Englisch anhören, aber im Englischen gar nicht existieren. Diese Worte müssen ins korrekte Englisch übersetzt werden.

Für jede bestandene Aufgabe gibt es Punkte. Wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Eine Spielrunde dauert ungefähr 15 Minuten. Ich habe jede Spielrunde sehr über englische Begriffe und Redewendungen gelacht.

„My English is under all pig“. Für 1 bis 5 Spieler ab 12 Jahren. 9,95 Euro. Verlag: moses.