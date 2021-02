Praktikums-Tagebuch : Faktencheck zu Ehrlich Brothers und Co

Die Kina-Reporterinnen Janne und Hannah bereiten Interviews vor.

von Janne Köster

22. Februar 2021, 19:56 Uhr

Mit viel Recherche starteten wir in die zweite Woche unseres Praktikums. Denn es stehen zwei Interviews, unter anderem eines mit den Ehrlich Brothers, und eine große Reportage an. Um an die nötigen Fakten zu kommen, nutzen wir das Internet. Egal ob Google, YouTube oder andere Plattformen, Infos gibt es überall. Deswegen ist es auch wichtig zu checken, ob alles stimmt, was man liest. Zum Beispiel, indem du die Information in Stichworte zusammenfasst und dann noch mal googelst. Dann schaust du dir an, was andere Quellen zu den Informationen sagen – und ob du sie für zuverlässig hältst.

Wenn du gar nichts findest oder dir einfach nicht sicher bist, kann man gegebenenfalls auch direkt bei einer Pressestelle anfragen. Außerdem sollte man nicht direkt aufgeben, wenn mal keine verwertbaren Informationen gefunden werden. Einfach den Suchbegriff umformulieren oder genauer suchen. Es kann auch helfen, sich auf vielen verschiedenen Plattformen umzuschauen.

Erfahrungsgemäß ist es im Home-Praktikum schwierig, Fotos zu machen. Deshalb fehlt es uns immer wieder an Fotoideen zum Praktikums-Tagebuch für die Kina-Online-Seite. Heute Morgen habe ich aber zwei Origamiausgaben von Piet und Paula gefaltet. Hier findet ihr die Anleitungen verlinkt für Piet und für Paula.