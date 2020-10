Buchtipp : Fahrradtour ins Ungewisse

von Jule Jung

Innerhalb eines Tages 360 Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen? Für Atlanta kein Problem – zumindest glaubt sie das. Atlanta ist ein elfjähriges Mädchen, das lustig und zielstrebig ist. Sie hat sich in den Kopf gesetzt das IJsselmeer zu umrunden, um dadurch ihre Familienprobleme zu lösen. Gleich am Anfang ihrer Reise trifft sie auf Finley, einen abenteuerlustigen Jungen in ihrem Alter. Finley hat ebenfalls Familienprobleme. Seine Mutter hat nämlich kaum noch Zeit für ihn. Finley ist so sauer auf sie, dass er ihre glücksbringenden Haifischzähne klaut und von zu Hause abhauen will. Zusammen setzen sie die Reise fort, was gar nicht so einfach ist wie gedacht.

„Haifischzähne“ ist ein inspirierendes Kinderbuch, das echte Freundschaft und große Familienprobleme vereint. Mit Witz begleitet man Atlanta und Finley auf ihrer Fahrradtour ins Ungewisse.

Anna Woltz, „Haifischzähne“. Ab 10 Jahren. 96 Seiten. 10 Euro. Verlag: Carlsen.