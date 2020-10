Buchtipp : Experimentier-Küche

Lustige Ideen für junge Hobby-Köche und Forscher.

von Jesper Richert

28. Oktober 2020, 13:15 Uhr

In diesem Buch geht es um Küchen-Experimente und ein paar andere lustige Ideen. Zum Beispiel wird erklärt, wie man eine Männchenform auf ein Brotstück bringen kann, wie man Eier färbt, oder auch, wie man Butter macht.

Eines meiner Lieblingsrezepte sind die süßen Riesen. Hier wird gezeigt, wie man Gummibärchen zu Riesen-Gummibärchen verwandeln kann, indem man ein Gummibärchen in ein Wasserglas legt und ein anderes auf einen kleinen Teller. Beide Gummibärchen kommen dann für zwölf Stunden in den Kühlschrank. Danach werden sie gemessen und die Größe verglichen. Jetzt wird das größere Gummibärchen in ein Salzbad gelegt und kommt im Anschluss nochmal für zwei Stunden in den Kühlschrank. Im Anschluss wird es dann nochmal gemessen und mit dem anderen Gummibärchen verglichen. Welches Gummibärchen das größere ist, will ich noch nicht verraten.

Ich würde dieses Kochbuch definitiv weiterempfehlen!

„Küchen-Experimente“. Für Schulkinder. 80 Seiten. Verlag: Moses.