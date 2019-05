Buchtipp : Ewiges Leben ist gar nicht so toll

Alfie ist 1000 Jahre alt – und doch erst elf.

von Ina Reinhart

06. Mai 2019, 19:05 Uhr

Alfie lebt schon über 1000 Jahre – und ist doch immer noch nicht größer als ein Elfjähriger. Er ist ein Nimmertoter, hat das ewige Leben mit einer Flüssigkeit aus einer Glasperle in sein Blut gerieben, ebenso wie seine Mutter. Auch sein Vater war ein Nimmertoter, doch er wurde ermordet – vor gewaltsamem Tod schützt das Lebenselixier nicht, nur vor dem Altern.

Ewig zu leben ist aber gar nicht so toll, wie man glauben könnte. Denn wenn Alfie Freunde findet, werden sie irgendwann erwachsen, während der Nimmertote ein Kind bleibt. Dann verliert Alfie nicht nur einen Freund, sondern die Menschen werden auch misstrauisch. So leben er und seine Mutter ein zurückgezogen in einer Hütte in England – bis ein schreckliches Unglück geschieht.

Plötzlich ist Alfie allein und fremde Menschen wollen, dass er in einem Heim lebt und in eine ganz normale Schule geht. Doch da findet er in Roxy und Aidan zwei Freunde. Und Alfie hat ein neues Ziel: Er will sterblich werden, mit der letzten Glasperle, die an einem verborgenen Platz versteckt liegt.

Ross Welford, „Der 1000-jährige Junge“. Ab 10 Jahren. 384 Seiten. 16 Euro. Verlag: Coppenrath.