Kreativ-Wettbewerb : Eure Ideen für Weihnachten zu Hause

In diesem Jahr wollen Piet und Paula es sich zum Fest besonders schön machen. Hilf den beiden mit deinen Ideen! Es gibt auch etwas zu gewinnen.

13. November 2020, 21:13 Uhr

Der Weihnachtsmann hat es in Corona-Zeiten sicher nicht leicht. Doch wenn wir alle ein bisschen helfen, wird Weihnachten 2020 so schön wie nie. Beim Kina-Wettbewerb suchen Piet und Paula tolle Ideen. Unten findest du, was du tun musst.

„Meine Freundin Caro hatte eine tolle Idee: Weil bei ihr in Bremen der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ausfällt, baut sie sich einen eigenen Punschstand auf ihren Balkon“, erzählt Paula. Paula

„Genau: Solche Ideen brauchen wir! Meinst du, die Kina-Leser können uns helfen?“, sagt Piet. „Bestimmt“, sagt Paula.

Und dann machen sich die beiden an die Arbeit: Was braucht es dieses Jahr für ein besonders schönes Weihnachtsfest? Geschenke natürlich. Da stellen die beiden sechs schöne Gewinnspiel-Pakete zusammen:

Was wollen die Piet und Paula?

Der Kina-Weihnachtswettbewerb - So geht's

Weihnachtsdeko – da müsst ihr helfen. Welche Ideen habt ihr für ein adventliches Zuhause?

Auch eure schönsten Weihnachtsrezepte möchten Piet und Paula kennenlernen.

Paula möchte Caro einen Weihnachtsgruß nach Bremen schicken. Habt ihr schöne Ideen für Briefe und Geschenke, die sie verschicken kann?

Jetzt bist du dran:

1. Such dir aus, was du machen willst – Deko, Kochidee oder einen besonderen Weihnachtsgruß zum Versenden.

2. Schreib deine Idee auf, male oder bastle sie.

3. Schick deinen Beitrag bis Sonnabend, 29. November, zusammen mit dem Teilnahme-Coupon unten an die Kina-Redaktion, Fördestraße 20, 24944 Flensburg oder per Mail an kina@shz.de.

4. Die besten Ideen veröffentlichen wir auf der Kina-Seite. Deshalb ist es sehr wichtig, dass auch deine Eltern unterschreiben!

Hier kannst du den Coupon runterladen:

Coupon Weihnachtswettbewerb.pdf