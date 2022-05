Kindernachrichten : Es wird heiß

Die Sonne hat sich die vergangenen Tage über schon fast überall häufig gezeigt. Am Mittwoch wird es in manchen Gegenden Deutschlands nun richtig sommerlich. In den Bundesländern Rheinland-Pfalz und im Saarland werden sogar Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius erwartet! Also denk dran: Sonnencreme nicht vergessen, bevor du aus dem Haus gehst. Nach Mittwoch soll es mit Wind und Wolken dann wieder kühler werden.

