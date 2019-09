Leute : Erster Schultag für eine Prinzessin

Avatar_shz von Ina Reinhart

05. September 2019, 18:27 Uhr

London | Aufgeregt sieht das Mädchen nicht aus. Dabei hat es seinen ersten Schultag. Und eine Menge Leute wollen wissen, wie das wohl für dieses Kind abläuft. Denn das Mädchen ist Prinzessin Charlotte aus dem Land Großbritannien. Eine Lehrerin begrüßt sie und ihre Familie vor der Schule. Ihr großer Bruder George ist auch dabei. Er geht auf die gleiche Schule. Die beiden sind die Urenkel von der Königin in Großbritannien. Ihr Eltern heißen Prinz William und Herzogin Kate. Charlotte ist erst vier Jahre alt. In Großbritannien beginnt für viele Kinder schon in diesem Alter die Schulzeit.