Leute : Enyadres wünscht sich weniger Hass im Netz

von Viviane Reschke / Helena Türk

30. September 2018, 01:46 Uhr

Enya Wandres (19) ist im Socialmediabereich unter dem Namen Enyadres bekannt. Bekannt als Influencerin wurde Enya über Musical.ly mit ihren derzeitigen 3,1 Millionen Followern auf Musical.ly und 1 Million Followern auf Instagram. Den Kina-Reporterinnen Viviane (12) und Helena (13) gab sie beim R.SH-Kindertag in Neumünster Einblick in ihr Influencer-Leben.

Wie bist du auf den Künstlernamen Enyadres gekommen?

Ich wollte, als ich mit Instagram begann, einen Namen, den jeder sich leicht merken kann, und der mir auch später noch gefallen würde. Also nahm ich die letzten drei Buchstaben meines Nachnamens und meinen Vornamen.

Wenn Du eine berühmte Persönlichkeit - egal ob lebendig oder tot - treffen dürftest: Wer wäre es und warum?

Rihanna, denn sie ist so, wie sie ist, natürlich, und sie sieht auch noch gut aus. Sie ist für mich einfach wie eine Queen.

Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand einmal gemacht hat?

Man könnte jetzt so etwas sagen „wie hübsch“ oder so. Mich berührt es aber einfach am meisten, wenn jemand fragt, wie es mir geht, denn dann interessiert sich derjenige für mich und meine Gefühle.

Wenn du drei Wünsche frei hättest welche wären es und warum diese?

Dass es kein Krieg mehr geben wird.

Dass immer schönes Wetter ist.

Und dass Menschen andere Menschen einfach so akzeptieren wie sie sind, dass es diesen Hate nicht mehr gibt.