Fridays for Future : Endlich wieder an Land

Greta Thunberg ist aus Amerika zurück – gerade noch rechtzeitig für die Klima-Konferenz in Madrid.

Avatar_shz von dpa

03. Dezember 2019, 17:44 Uhr

Lissabon | Immer wenn es um das Klima geht, ist Greta Thunberg nicht weit. Die Schwedin setzt sich dafür ein, dass wir das Klima auf der Erde schützen. Und mittlerweile haben sich ihr Hunderttausende Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt angeschlossen.

Im August reiste Greta mit dem Segelschiff über den Atlantischen Ozean nach Amerika. Sie wollte nicht mit dem Flugzeug fliegen, weil dabei Abgase ausgestoßen werden, die das Klima erhitzen.

In Amerika wollte Greta im Land Chile an einer Konferenz teilnehmen, bei der Experten über Klimaschutz beraten. Doch die Konferenz wurde verlegt und findet seit Montag in Spaniens Hauptstadt Madrid statt.

Greta überlegte, wie sie schnell zurück nach Europa kommen kann. Dann erklärte sich ein Segler-Paar aus Australien bereit, die Schwedin auf seinem Boot mitzunehmen. Nach mehr als zwei Wochen auf hoher See kamen sie am Dienstag in der Stadt Lissabon im Land Portugal an. Dort will Greta sich erstmal erholen. Danach soll die Reise nach Madrid mit dem Zug weitergehen.