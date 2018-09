Wettbewerb : Ellen und Greta sind Solar-Meisterinnen

Zwei 15-Jährige aus Hohenwestedt haben bei den Deutschen Meisterschaften der Solarflitzer gewonnen.

von Ina Reinhart

21. September 2018, 19:15 Uhr

So schnell war noch kein Ultraleicht-Solarflitzer: Ellen und Greta, die in Hohenwestedt zur Schule gehen, sind mit ihrem Solarmobil deutsche Meisterinnen geworden. Ihren Lichtflitzer Herby haben sie aus vielen kleinen Solarzellen zusammengelötet. Er startete zwar langsamer als viele andere auf der Zehn-Meter-Rennbahn, auf der er zweimal hin und herfahren musste. Aber dann kam Herby in Schwung, holte auf und lag am Ende immer vorn. Im Finale stellten Ellen und Greta mit 12,6 Sekunden sogar einen neuen Bahnrekord auf. „So macht sogar Physik-Unterricht Spaß“, meinten die beiden bei der Siegerehrung. Denn beim Solarmobil-Bau lernt man auch noch viel über Technik und Energie.

Werner Kiwitt

Der Sieg im Kampf gegen 13 andere Regionalmeister ist natürlich toll – doch bei der Solarmobil-Meisterschaft, die in Schleswig-Holstein vom Glücksburger artefact-Zentrum organisiert wird, geht es auch ums gemeinsame Tüfteln und Spaß. Und so hatten auch die anderen vier Solarteams aus dem nördlichsten Bundesland ihren Spaß in Chemnitz: Team „Dithmarscher Deich“ und Team „Die Physikers“ aus Heide, Team „Solar“ aus Flensburg und Team „MSM+P“ aus Dänischenhagen.