Mitmachen : Eiszeit in Flensburg

Weihnachtsmarkt-Stimmung und Schlittschuhspaß: Kina-Reporterin Nike (13) testet die Eisbahn.

von Nike Mumm (13)

11. November 2019, 18:07 Uhr

Flensburg | Der Geruch von Punsch und warmem Kakao liegt in der Luft, Musik läuft und Schlittschuhe gleiten übers Eis. Dieses empfängt einen seit Freitag an der Hafenspitze mitten in Flensburg. Dort ist nämlich die größte Eishalle Schleswig-Holsteins, die Eisarena, aufgebaut.

Um das große Zelt, in dem die Eisfläche ist, sieht es schon jetzt so weihnachtlich aus wie nirgends sonst in Flensburg. Zwischen glitzernder Leuchtdeko sind viele kleine Stände mit leckerem Essen und Getränken aufgebaut. Sobald man den Eingang gefunden hat, empfängt einen erstmal ein Schwall warme Luft. Für drei Euro pro Person dürft ihr anderthalb Stunden Schlittschuhfahren. Und für weitere drei Euro könnt ihr Schlittschuhe in eurer Größe ausleihen. Und dann heißt es nur noch: Ab aufs Eis! Falls das mit dem Gleichgewicht am Anfang noch nicht so gut klappt, könnt ihr euch sogar Pinguinstützen ausleihen.

Mit Blick auf die Stände und den Hafen haben wir am Eröffnungstag ohne allzu großes Gedränge Runden gedreht. Nach ungefähr zehn Runden habe ich meinen ersten Pirouettenversuch gestartet – er ist kläglich gescheitert. Immerhin habe ich jetzt ein Ziel für die nächsten Male. Um 17 Uhr mussten wir die Eisfläche wegen der offiziellen Eröffnung leider verlassen. Zum Glück hatten wir noch Zeit, uns in der Almhütte im Zelt mit einem Stück Kuchen zu stärken.

Schulen könne die Eisarena vormittags von 8 bis 13 Uhr mit Voranmeldung nutzen. Auch für andere Veranstaltungen ist die Eisarena komplett mietbar. Jeden Samstagabend findet zudem eine Eisdisco statt.