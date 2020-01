American Football : Eis gegen blaue Flecken

Sebastian Vollmer war Footballspieler in den USA. Vor dem Super Bowl dort erklärt er, was an seinem Sport so cool ist.

Avatar_shz von dpa

31. Januar 2020, 14:59 Uhr

Miami | Dieses Sportereignis will in den USA niemand verpassen: der Super Bowl. So heißt das Finale der Football-Liga, bei dem nicht nur Sportler auf dem Platz sind. In der Pause treten sogar berühmte Pop-Stars auf. Millionen Menschen werden am Sonntag beim Finale vor dem Fernseher mitfiebern – etwa so wie beim Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Beim Football hat der Ball allerdings die Form von einem großen Ei. Und die Spieler tragen Schutzkleidung und Helme, weil sie oft heftig aufeinander prallen. Der Deutsche Sebastian Vollmer hat den Super Bowl schon zweimal gewonnen.

Jörg Carstensen/dpa

Tut einem als Spieler nach einem Spiel nicht alles weh? Und was macht man dagegen?

Man springt in eine Badewanne voller Eis. Das nimmt ein bisschen den Schmerz. Irgendwann gehen die blauen Flecken dann auch weg.

Ein eiförmiger Ball und heftige Zusammenstöße

Beim Football stehen sich zwei Reihen Männer mit Helmen gegenüber. In der Mitte hält einer der Männer einen eiförmigen Ball in der Hand. Dann wirft er den Ball durch seine Beine nach hinten und versucht seinen Gegenspieler abzuwehren. Der Ball landet beim Quarterback. Dieser Spieler führt das Team an. Der Quarterback passt den Ball weiter oder rennt selber damit nach vorne. Die Gegner versuchen, ihn daran zu hindern. Dabei stoßen die Spieler oft heftig zusammen. Deshalb tragen sie auch Schutzkleidung und einen Helm.

Ihr Ziel ist es, den Ball so weit wie möglich in die gegnerische Hälfte zu tragen und so Punkte zu erzielen. Schafft eine Mannschaft es bis ans Ende des Feldes, bekommt sie die meisten Punkte auf einmal. Einen Extrapunkt erhält die Mannschaft, wenn ein Spieler danach den eiförmigen Ball durch zwei riesige Stangen am Ende des Feldes schießt.

Wie wirft man einen Football so, dass er gerade fliegt?

Das ist schwierig zu erklären. Wichtig ist, dass sich der Football schnell um seine eigene Achse dreht, dann fliegt er gerade. Das muss man lernen.

Wie lange hat es bei dir gedauert, bis der Ball richtig fliegt?

Das tut er heute auch noch nicht. Ich kann ihn zwar werfen, aber ein Super-Bowl-Quarterback werde ich nicht mehr.

Warum findest du Football cooler als Fußball?

Ich habe selbst Fußball gespielt als Kind, das fand ich auch ganz cool. Football ist der ultimative Mannschaftssport. Wenn ich meinen Job nicht richtig mache, wird hinter mir einer umgehauen.