Buchtipp : Eine wundersame Schule

Der erste Band einer neuen Serie von der Autorin der Magischen Tiere Kira Gembri.

Avatar_shz von Leon Florescu

03. Oktober 2021, 18:30 Uhr

Stellt euch vor, ihr zieht in eine Stadt, und alles ist wie im Film: Die Gärten haben nur ordentlichen Rasen und keine Blumenbeete, in denen Bienen landen können. Das Schulgebäude ist ein Betonklotz und in den Fluren alles ist immer sauber. Denkt ihr, dass es an einem solchen Ort noch ein Geheimnis gibt? Wohl kaum, oder? In der Blasslingen Grundschule sind sechs Kinder auserwählt, das Werk der Wunderdinge zu lernen.

Dieser Roman ist sehr liebenswürdig und fast immer richtig spannend. Die Autorin Kira Gembri hat viele Bestseller geschrieben, wie etwa „Die Schule der magischen Tiere“ oder „Der zauberhafte Wunschbuchladen“. Ich fand die Geschichte sehr ausführlich beschrieben und man konnte sich die Handlung sehr genau vorstellen. Man könnte es am Ende gern noch ein bisschen verlängern, da nicht alle Charaktere ihre Eigenschaften erfüllen. Aber es ist auch nur der erste Band einer neuen Reihe.

Kira Gembri, „Die Schule der Wunderdinge.“ Ab 8 J. 200 S. 12 Euro. Verlag: Are na.