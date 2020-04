Buchtipp : Eine Geschichte von Trauer und Hoffnung

„Die Stille meiner Worte“ hat KiNa-Reporterin Wiebke sehr gefesselt.

von Wiebke Andreas

22. April 2020, 11:13 Uhr

Die 17-jährige Hannah verliert ihre Zwillingsschwester Izzy bei einem Brand, an dem sie Schuld ist. Die beiden Geschwister sind alleine zu Hause, als eine Kerze den Brand auslöst.

Hannah überlebt nur knapp, doch der Verlust ihrer fröhlichen Schwester nimmt ihr die Sprache. Ihre Eltern können noch nicht richtig mit der Situation umgehen, denn sie haben selbst mit ihrer Trauer zu kämpfen.

Daraufhin schicken sie Hannah in das Internat „Sankt Anna“, wo Jugendliche mit psychischen Problemen versuchen ihr Leben in Griff zu bekommen. Vorher geht es aber noch in ein dreiwöchiges Camp, damit sich die Jugendlichen erst einmal kennenlernen.

Doch da gibt es noch ein Problem, denn Hannah hat Izzys Kater Mo mit ins Camp geschmuggelt. Und um Izzy nicht loslassen zu müssen, schreibt Hannah ihr Briefe, die sie danach aber verbrennt. Im Camp lernt Hannah Levi kennen, der dieses Jahr als Gast dabei ist. Kann er ihr helfen, die Worte nicht nur in Gedanken, sondern auch laut auszusprechen und was ist mit Mo, wird er entdeckt?

Dieses Buch ist voller Emotionen und hat mich von Anfang an gefesselt. Ich habe mit Hannah mitgefühlt, dabei ist es trotz aller Trauer und Probleme auch ein sehr hoffnungsvoller Roman.

Ava Reed, „Die Stille meiner Worte“. Ab 12 Jahren. 319 Seiten. 12 Euro. Oetinger Taschenbuch Verlag.