Kinotipp : Eine ganz schön schräge Familie

Die Addams Family ist wieder da. Doch einige wollen sie loswerden...

24. Oktober 2019, 18:15 Uhr

Familie Addams lebt einsam und zurückgezogen in einer alten Villa in New Jersey. Doch nun steht ein großes Familienfest bevor: Sohn Pugsley wird seine Mazurka feiern. Dafür muss er sich eifrig im Säbeltanz üben, obwohl sein Talent eher darin liegt, ständig etwas in die Luft zu jagen.

Tochter Wednesday ist langsam gelangweilt davon, ihren kleinen Bruder zu foltern – sie möchte lieber wissen, wie die Welt außerhalb ihres umzäunten Grundstücks aussieht. Da kommt es ihr gerade recht, dass sie von nun an in die örtliche Schule gehen muss. Zum Leidwesen ihrer Mutter Morticia entwickelt Wednesday nicht nur eine Vorliebe für Pink, sondern hat jetzt auch eine Freundin: Parker Needler! Und schon steht auch Parkers Mutter vor der Tür der Addams-Villa.

Universal Pictures

Margaux Needler ist nämlich Haus-Designerin mit eigenem TV-Kanal und findet, dass die alte Villa dringend komplett verändert werden muss. Als dann auch noch die seltsame Verwandschaft der Addams-Familie im durchgestylten Örtchen auftaucht, sind sich alle Bewohner einig: Familie Addams muss weg!

Gerade recht zu Halloween kommt mit „Die Addams Family“ ein schaurig-schöner Animationsfilm ins Kino. Aber keine Angst: richtig gruselig wird es dabei nicht. Die Besonderheiten dieser gewöhnungsbedürftigen Familie sorgen eher für herzhafte Lacher.