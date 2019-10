Leute : Eine Fünf in Musik

Die Schulnoten zeigt nicht unbedingt, was aus einem wird. Tim Bendzko wurde trotz schlechter Bewertung zum Starmusiker.

Avatar_shz von Dagmar Leischow

18. Oktober 2019, 06:46 Uhr

Berlin | Es könnte durchaus an seinen guten Manieren liegen, dass Tim Bendzko so sympathisch wirkt. Zur Begrüßung gibt es einen festen Händedruck, vor dem Beginn des Interviews in einem Berliner Hotel bietet der Sänger der Hamburger Journalistin Dagmar Leischow Weintrauben an. Der 34-Jährige gehört nicht zu den Menschen, denen man jedes Wort aus der Nase ziehen muss. Er redet gern – sei es über sich oder über sein neues Album „Filter“, das sich dem Deutschpop verschreibt und am Freitag erscheint.

Eines deiner Lieder heißt „Nicht mehr zurück“. Ist das dein Lebensmotto?

Auf der einen Seite finde ich Routine total toll. Ich mag es, wenn alles in geregelten Bahnen läuft. Andererseits breche ich gern zu neuen Ufern auf. Ich pendele zwischen diesen Extremen – mal tendiere ich mehr in die eine Richtung, mal in die andere.

Kommst du unter dem Strich mit Stillstand nicht so gut klar?

Es gibt rastlose Phasen, in denen ich von einer Aufgabe zur nächsten springe. Im Moment versuche ich, mich ein bisschen zu entspannen. Beim Abschalten helfen mir vor allem die normalen Dinge: Ich gehe mit meinem Hund raus oder treffe Freunde.

Andre Josselin

Hast du eigentlich noch Kumpel aus deiner Schulzeit?

Meinen besten Freund kenne ich tatsächlich aus der Schule. Er gehört praktisch zur Familie und ist für mich fast wie ein zweiter Bruder.

Du warst auf einem Sportgymnasium. Wie sportlich bist du heute?

Ich halte mich mit Stabilisierungsübungen fit. Einfach weil ich gemerkt habe: Wenn es meinem Körper gut geht, fühle ich mich auch mental besser.

Neben Sport- hattest du in der Schule Musikunterricht. Warst du in diesem Fach der Beste?

Nein. Für meine letzte Musikklausur – da ging es um eine Interpretation – bekam ich eine Fünf. Ich konnte mich mit dem, was mir im Musikunterricht abverlangt wurde, nie identifizieren. Meiner Ansicht nach sollte man nicht von jedem verlangen, dass er aus einer klassischen Komposition alle Instrumente heraushören kann. Ich wusste nie: Ist das jetzt eine Klarinette? Oder eine Oboe? Selbst wenn man mir heute zwei Töne vorspielt, vermag ich nicht mit absoluter Sicherheit zu sagen, welcher höher ist. Für mich als Sänger entwickelt sich Musik eher aus dem Unterbewusstsein.

> Tim Bendzko live: Di, 19. Mai, 19.30 Uhr, Hamburg, Barclaycard Arena.