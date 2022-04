Kindernachrichten-welt-des-wissens : Eine Frage, 321 Antworten

Was haben eine Blumenwiese, ein Pferd und eine Plastiktüte in einem Baum gemeinsam? Die Antwort: Jemand findet ihren Anblick schön. Denn all diese Dinge tauchen in Kurzfilmen für einen Wettbewerb auf zu diesem Thema: Was ist schön?

Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland haben dazu Kurzfilme eingereicht. Die insgesamt 321 Beiträge für den Wettbewerb „jugend creativ“ geben sehr verschiedene Antworten auf die Frage, was schön ist. Du kannst mitentscheiden, welcher Kurzfilm gewinnen soll. Die Abstimmung läuft im Internet noch bis zum 22. April auf dieser Seite: https://www.juge...

